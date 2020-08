La testa de La Cosa dal film del 2005 è in vendita su eBay

“Portami la testa di Benjamin Grimm!” Questo è il genere di cose che una persona pazza può dire, se quella persona vuole buttare qualche soldo per una testa di scena de La Cosa dall’adattamento cinematografico di Tim Story dei Fantastici Quattro della Marvel. Una testa di scena è infatti spuntata su eBay con un prezzo’ Compralo Subito’ di $ 6.399. Il venditore, l’utente eBay entertain_me, è un rivenditore con sede in Canada di costosi prodotti geek, con un negozio pieno di steelbook in edizione limitata e statue di film a fumetti a lungo fuori produzione. Una rapida ricerca nel popolare sito di aste rivela che ci sono altri oggetti di scena relativamente minori e chicche dietro le quinte dei film I Fantastici Quattro del regista Tim Story sul sito, ma niente come la testa di La Cosa.

Su Ebay si trovano tanti oggetti da collezione

Gli oggetti di scena dei film – specialmente da film che non sono visti come “storici”, quindi gli studi sono meno inclini a mantenerli a lungo termine – spesso finiscono su eBay o altrimenti venduti su Internet o sul mercato dei collezionisti. Non molto tempo fa, avresti potuto trovare dozzine di oggetti di scena del film Josie e le Pussycats del 2001 elencati anche sul sito di aste. La testa in realtà sembra potesse provenire da Story’s Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, ma l’elenco dice che proviene da I Fantastici Quattro. Entrambi i film sono stati girati a Vancouver e dintorni, nella Columbia Britannica. Probabile che il venditore abbia ottenuto la testa da qualcuno direttamente coinvolto nella produzione.

Recentemente, HBO Max ha portato la versione del regista de I Fantastici Quattro sulla loro piattaforma, rendendolo un raro film Marvel che appare insieme ai film di Superman e Batman sull’app. Non appena il film è uscito su VHS e DVD nel dicembre 2005, c’erano già alcune lievi differenze rispetto al taglio cinematografico, incluso un presunto cameo di H.E.R.B.I.E.