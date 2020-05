Labyrinth: il regista di Doctor Strange dirigerà il sequel

Scott Derrickson, dopo aver lasciato il testimone nelle mani di Sam Raimi per Doctor Strange in the Multiverse of Madness a causa di divergenze creative con Marvel Studios, ha ora un nuovo progetto da sviluppare. Parliamo dell’atteso sequel di Labyrinth. Il film cult del 1986 è oggetto di discussione per un secondo capitolo da molto tempo. Nel 2018 fu poi annunciato, con Fede Alvarez al timone, ma in seguito è calato il silenzio. Il portale Deadline ci fa sapere che ora la pellicola ha un nuovo regista che sarà affiancato da Maggie Levin per la sceneggiatura. La produzione sarà affidata a Lisa Henson della The Jim Henson Company, mentre Brian Henson figurerà come produttore esecutivo. Al momento non ci sono notizie sul cast.

Il film originale risale al 1986

Nel film del 1986 i protagonisti principali erano David Bowie e Jennifer Connelly. Lo show ha mantenuto uno status di culto per oltre tre decenni, portando a romanzi e fumetti, videogiochi, proiezioni perenni e persino un ballo in maschera annuale dei fan, che è considerato uno dei più grandi al mondo. La trama si basa sul percorso di Sarah in uno strano labirinto fantastico. La maggior parte degli altri ruoli importanti sono personificati da pupazzi o da una combinazione di performance umana e di pupazzi. Il regista Jim Henson, creatore dei Muppets, venne aiutato da Brian Froud per la parte visiva e dall’autore di libri per ragazzi Dennis Lee per la storia, che è stata poi sceneggiata da Terry Jones dei Monty Python .

Labyrinth ha vinto l’Hugo Award per la migliore rappresentazione drammatica nel 1987. Costato 25 milioni di dollari, il film si rivelò un fiasco al botteghino, incassando negli Stati Uniti poco meno di 13 milioni di dollari. La successiva trasposizione per l’home video lo consacrò però come cult movie. Tanto che nuove edizioni si sono succedute spesso a cadenza annuale nel periodo natalizio.