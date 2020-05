Dopo il posticipo deciso pochi giorni fa a causa del della Pandemia da Coronavirus, Edgar Wright ha annunciato via Twitter la nuova data d’uscita ufficiale del suo Last Night in Soho. Questo quanto scritto nel tweet: “Ossessionati dal passato di qualcun altro, ma ci vedremo nel futuro… è vero, Last Night in Soho non è ancora ultimato a causa del Covid-19. Ma non vedo l’ora che possiate finalmente vederlo, nel cinema a voi più vicino, il 23 aprile 2021”.

Haunted by someone else’s past, but we’ll see you in the future… It’s true, #LastNightInSoho is not quite finished yet due to Covid 19. But, I'm excited for you all to experience it, at a big screen near you, on April 23, 2021. @LastNightInSoho @FocusFeatures @universaluk pic.twitter.com/zmPnAZICkb — edgarwright (@edgarwright) May 26, 2020

I dettagli esatti della trama sono sconosciuti. Si sa però che la storia sarà ambientata nel quartiere di Soho a Londra. Le riprese sono iniziate il 23 maggio 2019 e si sono concluse il 30 agosto 2019. Edgar Wright, nel descrivere il progetto, ha inoltre menzionato il tema del viaggio nel tempo. Il film è prodotto da Nira Park, Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title e Wright. Focus Features e Film4 hanno co-finanziato la pellicola. I crediti come regista di Wright includono “L’alba dei morti dementi”, “Hot Fuzz”, “Scott Pilgrim vs. the World”, “La fine del mondo” e il film d’azione Sony “Baby Driver”, con Ansel Elgort. I crediti di Taylor-Joy includono “The Witch”, “Split” e il suo sequel “Glass”.

Il cast di Last Night in Soho

Oltre a Thomasin McKenzie (Elsa di Jojo Rabbit) e Anya Taylor-Joy (The Witch, Split, New Mutants), vedremo Matt Smith, Michael Ajao, Synnøve Karlsen, Diana Rigg, Terence Stamp e Rita Tushingham. Edgar Wright sul film ha spiegato: “C’è qualcosa che ho in comune con il personaggio principale in quanto sono afflitto dalla nostalgia per un decennio in cui non ho vissuto”. Per poi aggiungere: “Pensa alla Londra degli anni ’60 – come era? E la realtà del decennio forse non è ciò che lei immagina. Bisogna fare attenzione a ciò che si desidera”. Si dice che il film sia ispirato da altri film horror britannici, come Don’t Look Now di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.