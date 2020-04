L’emergenza Coronavirus farà parte del sequel di Generazione X

La pandemia di coronavirus avrà probabilmente un impatto sulle storie che verranno raccontate in futuro. Tra queste ci sarà di certo il sequel di Mallrats (Generazione X) del regista Kevin Smith. Quest’ultimo ha rivelato, durante una recente trasmissione di Fatman Beyond, che sta lavorando alla pandemia nella sceneggiatura di Twilight of the Mallrats. Smith ha ammesso di essere intento ad informarsi sull’impatto economico che la pandemia avrà sulla vendita al dettaglio e, in particolare, sui centri commerciali. Da qui la decisione di includere la questione nella sceneggiatura, visto che la storia di Generazione X si concentra proprio in un centro commerciale.

Kevin Smith parlerà del coronavirus in Twilight of the Mallrats

“È così strano. Stavo scrivendo oggi e stavo lavorando a Twilight of the Mallrats, la sceneggiatura di Mallrats 2”, ha esordito Kevin Smith. Per poi aggiungere: “Avevo appena letto gli articoli della scorsa notte sulla situazione difficile di molti negozi nel 2020, ma la pandemia lo ha intensificato, ha peggiorato le cose e stiamo per vedere molti grandi negozi chiudere per sempre”. Così ne sottolinea le pesanti conseguenze: “Ciò significa enormi posti vacanti nei centri commerciali. Quindi, come un ragazzo che sta scrivendo un film ambientato in un centro commerciale, sono informazioni utili per la mia linea di lavoro”. Ecco allora che: “Ho dovuto iniziare a scrivere della pandemia nel film perché chiaramente questo sarà ricordato per sempre”. Il regista conclude con una giusta osservazione. “Ascolterai comunque storie e trame legate al coronavirus per i prossimi cinque o dieci anni allo stesso modo dei fatti dell’11 settembre”.

Di recente Kevin Smith, attraverso un post su Facebook, ha informato i suoi follower che ha intenzione di terminare la sceneggiatura di due dei suoi sequel. “E ora che tutto è stato cancellato per un mese o due, avrò il tempo di finire le sceneggiature di Twilight of the Mallrats e Clerks 3″. Poi ha aggiunto: “Escursionismo e scrittura: questo è il mio piano pandemico. State al sicuro, miei amici”.