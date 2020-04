I libri di Leo Ortolani in offerta per tutto il week-end

Arriva una nuova promozione dedicata ai fumetti digitali, lanciata da BAO Publishing. A partire da oggi e per tutto il week-end i volumi di Leo Ortolani pubblicati dalla casa editrice saranno disponibili in offerta. Si tratta di cinque volumi che permetteranno di passare il tempo più che piacevolmente durante questi giorni di quarantena tra tantissime risate, toccando però anche temi importanti.

BAO Publishing lancia l’offerta sui libri di Leo Ortolani

Come potete vedere dal post qui sotto, sarà possibile trovare sugli store digitali (da Kindle ad Apple Books e Play Store) tutti questi volumi a un prezzo decisamente ribassato. A 1,99€ sarà possibile portarsi a casa (virtualmente) ognuno di questi libri, che costituiscono l’intera produzione dell’autore con questa casa editrice.

Si parte da OH! Il libro delle meraviglie che raccoglie i viaggi umoristici di Leo Ortolani nel mondo della Natura, della Tecnica e molto altro ancora, con tanti inediti freschi freschi. Si tratta di uno dei primi lavori dell’autore caratterizzato però già da quella comicità eccezionale che lo ha reso famoso.

Cambio di passo per la doppietta de Il buio in sala, due volumi che raccolgono le mitiche recensioni cinematografiche a fumetti di Ortolani, originariamente pubblicate sul suo blog (più diversi inediti). Un modo per ridere (a crepapelle) delle storture della settima arte in ogni sua forma.

Due figlie e altri animali feroci è invece il racconto del percorso che Leo Ortolani e la moglie Caterina hanno dovuto seguire per adottare le proprie figlie dalla Colombia. Una strada difficile, che l’autore ci racconta in un diario pieno di momenti toccanti e duri, ma anche di tanta simpatia.

Infine troviamo il celebratissimo Cinzia. Tornato nel mondo del suo personaggio più famoso, Ortolani si concentra questa volta su uno dei suoi comprimari in un romanzo grafico inedito che mette in luce tutti gli aspetti di questa figura più complessa di quanto potesse sembrare nelle avventure di Rat-Man.

Insomma, un’ottima proposta per questo week-end. E voi, approfitterete di questa offerta sui libri di Leo Ortolani?