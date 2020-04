Gli ultimi azzeccati consigli per la quarantena arrivano da Freddy Krueger

In questi giorni di quarantena sono tantissime le celebrità di ogni tipo che hanno lanciato dei messaggi per proteggersi dal contagio. Gli inviti a restare a casa sono stati innumerevoli, da quelli di Idris Elba a quelli più ‘aggressivi’ di Samuel L. Jackson. Oggi i suggerimenti per la quarantena arrivano da Robert Englund, storico interprete di Freddy Krueger. E uno di questi è particolarmente legato al suo personaggio…

Freddy Krueger invita a indossare i guanti durante la quarantena

L’attore ha pubblicato poche ore fa un video sul proprio profilo Twitter in cui raccoglie alcuni consigli per i suoi fan. Già nella didascalia si può notare un riferimento a Nightmare, la serie che appunto ospitava il personaggio di Freddy Krueger. Nel filmato poi Englund parla dell’importanza di restare a casa al sicuro, e conclude invitando i suoi followers a indossare sempre i guanti quando vanno al supermercato. Nel farlo estrae quello iconico utilizzato dal suo personaggio nella serie cinematografica, lanciandosi in una risata che farà rabbrividire (o emozionare) i fan dell’horror.

This nightmare will end. Take care of yourself. pic.twitter.com/xc0XgkGonb — Robert B. Englund (@RobertBEnglund) April 2, 2020

“Questo incubo finirà. Prendetevi cura di voi“.

Robert Englund ha interpretato il personaggio di Freddy Krueger in quasi tutte le sue apparizioni cinematografiche, a partire da Nightmare – Dal profondo della notte del 1984. Ha ripreso il ruolo anche nello storico crossover Freddy vs. Jason e nella serie TV Freddy’s Nightmare. Nel 2010 ha passato il testimone a Jackie Earle Haley per il tentativo di reboot della serie, che però non ha avuto grande successo.

Quello dell’interprete di Freddy Krueger è un modo simpatico per ricordare di prendere le dovute precauzioni durante questa quarantena. E voi, seguirete i suoi consigli?