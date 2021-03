Pubblicato il teaser trailer di LOL: Chi ride è fuori, lo show comico italiano

Amazon Studios ha recentemente rilasciato il primo teaser trailer di LOL: Chi ride è fuori, il nuovo show comico italiano in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video prossimamente. Di seguito vi riportiamo il video.

LOL Chi ride è fuori, ecco il teaser trailer

Si tratta di una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, allo stesso tempo, a far ridere i loro avversari. Chi riuscirà a rimanere serio per tutto quel tempo potrà aggiudicarsi il premio finale di 100.000 euro che andranno poi donati ad un ente benefico scelto dal vincitore stesso.

I comici Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, The Jackal’s Ciro e Fru, Michela Giraud e Luca Ravenna saranno i protagonisti di un esperimento comico senza precedenti che li vedrà sfidarsi a colpi di battute. Dovranno poi impegnarsi per non ridere e rimanere seri quando le battute dei loro avversari saranno pronte a colpire.

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room troviamo Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione. Alla seconda risata, invece, scatterà il temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore.

LOL: Chi ride è fuori prodotto da Endemol Shine Italy. Questa nuova produzione è un adattamento della popolare serie giapponese Amazon Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto che trascina dieci comici in una “battaglia di risate” a porte chiuse. Si tratta di un format di successo che è stato replicato in esclusiva per Prime Video in Messico e Australia. Recentemente è stato annunciato per la Germania, la Spagna e la Francia.

Vi ricordiamo che lo show sarà disponibile su Amazon Prime Video.