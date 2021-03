Monopoly Doppia Probabilità fa ripartire l’economia, senza passare dal Via!...

Monopoly Doppia Probabilità è la nuova iniziativa del celebre gioco in scatola ed è pronta Al Via! Acquistando le nuove versioni di Monopoly potete vincere buoni digitali da spendere per sostenere le attività commerciali preferite, alle quali potete donare fino a 5.000 euro con l’estrazione finale.

Monopoly Doppia Probabilità, regali per voi e per le PMI

Monopoly ha fatto compagnia a tante persone durante i lookdown: giocare in famiglia o anche con gli amici online ha permesso di divertirsi in questa situazione difficile. Ma con l’iniziativa Monopoly Doppia Probabilità il gioco diventa anche un modo per rilanciare l’economia reale.

Come funzionano l’iniziativa?

Il primo passaggio è acquistare la vostra versione preferita di Monopoly, dal 5 marzo al 30 aprile . Potete acquistare Monopoly Classico , Monopoly Super Electronic Banking o Monopoly La Rivincita dei Perdenti.

. Potete acquistare , o Andate sul sito ufficiale di Monopoly di Hasbro, che trovate a questo indirizzo.

, senza bisogno di passare dal Via! Questi buoni servono per rilanciare l’economia: acquistate cibo d’asporto ai ristoranti, un libro nella vostra libreria locale, oppure un altro gioco in scatola nel vostro negozio di fiducia. Infine, tutti (anche chi perde) possono partecipare all’estrazione finale, dal valore di 5.000 euro. Potete assegnare questa vincita alla vostra attività commerciale preferita, che in questo modo può acquistare attrezzature, macchinari, ecc.

Questo sostegno concreto alle PMI non è il solo pensato per Monopoly Doppia Probabilità. Infatti parte una gara di solidarietà firmata Criptalia, piattaforma di crowdlending. Permette di destinare ulteriori 10 mila euro ad altre attività commerciale, sempre per estrazione. Le PMI che vogliono partecipare non devono far altro che candidarsi dal 5 marzo al 30 giugno sul sito di Monopoly di Hasbro. Fra i partecipanti, saranno sorteggiate due aziende che vinceranno 5 mila euro ciascuna.

Monopoly vuole far ripartire le piccole e medie imprese italiane, senza dimenticare di farci divertire. Cosa che ormai fa da più di 85 anni.