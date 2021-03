Lynn scende all’Inferno, in arrivo la graphic novel di Lonnie Lander e Zac Thompson

SaldaPress annuncia la data d’uscita di Lynn scende all’Inferno, la nuova graphic novel di Lonnie Lander e Zac Thompson. Scopriamo insieme tutti i dettagli e quando sarà disponibile il fumetto.

Lynn scende all’Inferno, ecco la data d’uscita

“Cosa saresti disposto a fare per riavere accanto le persone che ami? È la domanda che, fin dall’alba dei tempi, ci siamo posti milioni, forse miliardi di volte. Il lutto, il dolore che non passa, i rimpianti, ci spingono a desiderare in modo viscerale di riavere accanto le persone che non ci sono più.”

La risposta che dà a questa antica domanda Lynn, una madre di mezz’età rimasta sola al mondo, è senza esitazioni: qualunque cosa.

La sua storia viene raccontata da Lonnie Lander e Zac Thompson nello splendido fumetto intitolato Lynn scende all’Inferno, in arrivo il primo aprile 2021 grazie a SaldaPress.

Come possiamo intuire dal titolo del fumetto, Lynn è davvero disposta a tutto, anche scendere scendere all’Inferno accompagnata da due eccezionali spiriti guida come William Blake e Agatha Christie.

Perché è in quel luogo, forse, che la nostra protagonista riuscirà a ritrovare i suoi cari e riportarli alla luce. Si tratta di un originale e moderno graphic novel sul dolore della perdita. Un viaggio ricco di immaginazione e sentimento che rilegge la prima cantica della Divina Commedia attraverso gli occhi di una donna che non si fermerà davanti a niente pur di salvare ciò che ritiene il suo bene più prezioso. Un racconto di moderni peccatori sprofondati in surreali scenari infernali, dedicato a chi crede nel potere delle storie e ama la grande letteratura.

L’appuntamento è in libreria, in fumetteria e nello shop online di SaldaPress giovedì 1° aprile.