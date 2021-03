Disponibile il romanzo di One Piece Stampede

StarComics annuncia l’arrivo del film One Piece Stampede in Italia insieme ad un romanzo da gustare pagina dopo pagina. Insieme ad esso è anche disponibile il volume 97 di One Piece, nella collana Young. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

One Piece Stampede, un romanzo e il volume 97 disponibili

Nel 2019 è uscito One Piece Stampede, il lungometraggio creato per celebrare i 20 anni dell’anime tratto dalla fantasmagorica serie creata da Eiichiro Oda. Il film, che ha conquistato milioni di appassionati sparsi per il Mondo, è ora disponibile in Italia con un romanzo da sfogliare ed amare.

Le sorprese però non terminano qui perché è anche disponibile il volume 97 di One Piece. Sono d ue uscite immancabili nella collezione di ogni appassionato delle stravaganti avventure di Rufy e compagni, che renderanno speciale il mese di marzo.

Il lungometraggio di One Piece

La Fiera Mondiale della Pirateria apre i battenti e la ciurma di Cappello di Paglia, insieme agli altri pirati presenti sul posto, partecipa alla straordinaria caccia al tesoro annunciata a sorpresa. L’accesa competizione viene però interrotta dall’entrata in scena del colossale Douglas Bullet, ex membro dei Pirati di Roger. La peggiore delle generazioni, la Marina, la Flotta dei Sette, l’Armata Rivoluzionaria e il CP0 uniranno le forze per contrastare la terrificante frenesia scatenata da Buena Festa il Festaiolo. Ecco a voi la roboante trasposizione letteraria dell’ultimo film d’animazione di One Piece.

Il volume 97

Il volume 97 di One Piece è ora disponibile. Proprio quando i nostri stanno per attuare il piano di irruzione su Onigashima, viene alla luce l’insospettabile tradimento da parte del “fidato” Kanjuro e Momonosuke viene rapito. Kin’emon e i suoi sono molto scossi, ma la luce della speranza arriva con Rufy, Law e Kidd, che per l’occasione hanno unito le forze. È tempo di raggiungere l’Isola degli Orchi.