Lucifer: al via le riprese della sesta stagione dello show...

Lucifer, l’adattamento Netflix di Vertigo Comics, ha ufficialmente iniziato la produzione della sua sesta e ultima stagione. Questa notizia arriva direttamente dal co-showrunner Joe Henderson, che ha fatto l’annuncio in un post su Twitter. “Oggi è il nostro primo giorno di riprese della sesta stagione di Lucifer!” ha scritto Henderson . “Sono così felice di aver terminato la quinta stagione e lavoreremo per finirla su Netflix! Grazie al nostro incredibile cast e troupe per aver lavorato duro e in modo sicuro e per aver offerto un finale incredibile!”

La stagione 5 di Lucifer è stata divisa in due parti

Basato sull’omonimo personaggio di Sandman Universe creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg, Lucifer è stato presentato per la prima volta su Fox nel 2016, poi cancellato dopo tre stagioni. Netflix ha quindi rianimato Lucifer per la stagione 4 nel 2019, rinnovandolo successivamente per la stagione 5, che è stata annunciata come l’ultima dello show. A seguito di ulteriori negoziati, Lucifer è stato poi esteso e ora è prevista una stagione 6, la conclusiva. La quinta è stata divisa in due parti, con la sua prima metà uscita su Netflix ad agosto.

Recentemente è emerso che Lucifer era effettivamente nel mezzo delle riprese del finale della quinta stagione quando la produzione è stata interrotta a causa del coronavirus (COVID-19). Il cast e la troupe sono tornati per finire la stagione 5 a settembre.

Diretto da Joe Henderson e Ildy Modrovich, Lucifer interpreta Tom Ellis nei panni di Lucifer Morningstar, Lauren German nei panni di Det. Chloe Decker. Oltre a D.B. Woodside come Amenadiel, Rachael Harris come la dottoressa Linda Martin, Kevin Alejandro come Det. Dan Espinoza. Per concludere con Lesley-Ann Brandt nel ruolo di Mazikeen Smith e Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. La seconda metà della quinta stagione non ha ancora ricevuto una data di uscita.