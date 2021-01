Netflix ha confermato la seconda parte di Lupin e ha svelato il periodo in cui uscirà. La serie francese originale con protagonista Omar Sy che è stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi, tornerà nell’estate del 2021 con cinque nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight).

Netflix conferma la seconda parte di Lupin

In occasione di questo annuncio incredibile che di certo renderà i fan felici, Netflix ha anche rilasciato una speciale featurette in cui l’attore principale Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop. Potete vedere il video qui sopra, vi assicuriamo che sarà molto interessante e divertente.

Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società. Nel cast della serie originale Netflix, troviamo anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). La serie è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).

