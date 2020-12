Makoto Shinkai svela qualche dettaglio del suo prossimo progetto

TV Asahi ha pubblicato un’intervista con il regista di Weathering With You Makoto Shinkai. Quest’ultimo ha parlato dello stato attuale del suo prossimo film, gli effetti di COVID-19 e il predominio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba al botteghino giapponese. Shinkai ha detto che, sebbene al momento non sia in grado di parlare in dettaglio della storia del suo prossimo lavoro, ha iniziato a scrivere la sceneggiatura nel periodo in cui il governo giapponese ha annunciato lo stato di emergenza. Svelando che “l’atmosfera dei tempi è impressa in modo indelebile nella sceneggiatura”.

Le parole di Makoto Shinkai

Il tema del prossimo film è “Cosa succede dopo la fine” (o “post-apocalisse”). Spiega Makoto Shinkai: “È una storia in cui accade qualcosa di importante che il proprio potere non può influenzare in alcun modo. Realizzando questo film, voglio che una parte della gente pensi:” Riusciremo in qualche modo a cavarcela, no?” Sulla pandemia: “Il coronavirus è un disastro su larga scala, ma nel corso dei decenni della nostra vita sperimenteremo molte forme di disastro, credo”. Ma: “Molte cose nella società arriveranno a una fine drammatica o cambieranno radicalmente, ma anche dopo, le persone continueranno a trovare un modo per sopravvivere”.

Poi l’obiettivo di Makoto Shinkai: “In un mondo cambiato, le persone riescono comunque a trovare un po ‘di gioia nelle loro vite. In questo momento, voglio fare un film che mostri cosa succede dopo l’apocalisse”. Inoltre: “Qualcosa finirà. Non è un film dove c’è qualcosa che deve essere tenuto a bada. Nel mezzo di un mondo cambiato, che tipo di avventure si svolgeranno? Come le persone entreranno in contatto con i loro sentimenti?” Quindi: “Come vivranno e supereranno lo shock del cambiamento? Voglio fare un film che descrive le cose che dobbiamo affrontare dopo la fine del mondo”.

Makoto Shinkai ha anche discusso della popolarità del film anime Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train al botteghino giapponese. Un qualcosa di sorprendente: “Nessuno avrebbe potuto aspettarlo nell’anno 2020, dove le persone non possono riunirsi in una posto, che i record al botteghino del Giappone sarebbero stati sovrascritti”. Infine ha detto che è stato molto incoraggiante per i creatori come lui vedere il pubblico abbracciare un’opera di intrattenimento a tal punto.