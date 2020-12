Chris Pratt è il vincitore del fantafootball dei supereroi

La AGBO Films Superhero Fantasy Football League è giunta alla fine della sua seconda stagione con Star-Lord che ne esce vittorioso. Chris Pratt è stato nominato vincitore del fantafootball con le due donazioni andate all’organizzazione Special Olympics di Washington. L’intera lega ha fornito un’enorme quantità di intrattenimento in quanto attori e registi di vari film di supereroi competono tra di loro. Tuttavia, la vera intenzione dietro la lega nel suo insieme, oltre a tutto il divertimento, è stata quella di raccogliere fondi per vari enti di beneficenza. Con la seconda stagione, la lega AGBO ha collaborato con FanDuel come sponsor di presentazione.

HUGE CONGRATS @prattprattpratt and @SO_Washington 👏 👏 Many thanks to all of the wonderful teams and charities that participated in the second annual @agboleague 😊 https://t.co/DGhzO9Kim6

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) December 28, 2020