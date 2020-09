DC FanDome ha fornito ai fan molti dettagli sul dietro le quinte di The Suicide Squad, l’imminente interpretazione di James Gunn sui miti della DC Comics. L’attesissimo film unirà un elenco di nuovi personaggi con una manciata di veterani DC, inclusa la versione di Harley Quinn di Margot Robbie. I fan hanno già avuto modo di vedere brevi scorci di filmati di Harley (e i molteplici costumi che indosserà nel film) al DC FanDome. Margot Robbie ha lasciato una grande anticipazione su ciò che i fan possono aspettarsi dal suo ruolo nella pellicola.

Margot Robbie parla della scena

Durante una sessione di domande e risposte sui fan di FanDome, a Margot Robbie è stato chiesto quale fosse la scena più difficile da filmare in The Suicide Squad. “Quando guardi il film, probabilmente è circa a metà. C’è una sequenza folle che Harley fa che è stata una delle cose più difficili che abbia mai girato sullo schermo”. Per poi aggiungere: “E l’abbiamo girata in tipo quattro giorni e ricordo di aver guardato il programma e di aver detto “Oh mio Dio, non saremo in grado di farlo. Sarà impossibile”. Ma: “L’abbiamo fatto, ma è stata dura, e alla fine sono stata picchiata, come se davvero avessi picchiato. Ma James in realtà mi stava solo mandando un messaggio prima e ha detto che quella scena sembra incredibile. L’intera sequenza sembra davvero fantastica, quindi quando vedrai il film, saprai esattamente di cosa sto parlando”.

Sebbene non si possa dire esattamente di che sequenza si tratti, è chiaro che rappresenterà il culmine di un’estensione piuttosto epica del viaggio sullo schermo di Harley. “Posso dirti che [The Suicide Squad] sarà incredibile”, ha spiegato Margot Robbie del film in una precedente intervista. “E ancora, è solo interessante vedere cosa fa un regista diverso di Gotham, questi personaggi e Harley, davvero”. Le aspettative sono alte: “Sono affascinata da ciò che James Gunn trova interessante in lei rispetto a quello che trova Cathy [Yan] [la regista di Birds of Prey] interessante, rispetto a quello che [il regista di Suicide Squad] David [Ayer] ha trovato interessante in lei”.