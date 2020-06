Mark Hamill era in The Mandalorian… con un cameo vocale!...

Commentando il quinto episodio, intitolato “The Gunslinger”, lo showrunner Jon Favreau ha confermato che Mark Hamill ha prestato la voce a EV-9D9. L’interprete di Luke Skywalker non è menzionato nei titoli di coda dell’episodio e non girava alcuna voce sul suo possibile coinvolgimento nello show. Parliamo del barista androide apparso durante la visita del Mandaloriano alla leggendaria cantina di Mos Eisley, su Tatooine. EV-9D9 ha fatto il suo debutto nell’universo di Guerre Stellari durante Il ritorno dello Jedi, dove serviva al palazzo di Jabba the Hutt. In The Mandalorian, il droide ha solo uno scambio di battute con il personaggio di Pedro Pascal. L’unica frase pronunciata da Mark Hamill è la seguente: “Purtroppo la gilda dei cacciatori di taglie non opera più su Tatooine”.

Jon Favreau conferma la data della seconda stagione

Intanto la seconda stagione del live-action firmato Star Wars, The Mandalorian, ha una data d’uscita. La pandemia non ha infatti fermato la produzione, che ha continuato a lavorare in remoto. Jon Favreau ha confermato la notizia al festival TV ATX durante una conferenza con i suoi colleghi di regia. “Siamo stati abbastanza fortunati da aver terminato la fotografia prima del blocco, quindi grazie a Lucasfilm e ILM, tecnologicamente all’avanguardia, siamo stati in grado di eseguire tutti gli effetti visivi di modifica in remoto”. Per poi dare la notizia ufficiale: “Sarà disponibile come previsto su Disney+ in Ottobre. Si baserà su ciò che le persone hanno amato dalla prima stagione. Non sembra la prossima stagione, sembra che il lavoro continui”. Per poi concludere con una speranza: “Persone vedano quanto ci stiamo lavorando su”.

Nel cast dello show con protagonista Pedro Pascal, prodotto per Disney+, ci sono anche Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte. Oltre a Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito e Omid Abtahi. Confermata anche la presenza di Katee Sackhoff che sarà nuovamente Bo-Katan.