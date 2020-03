I migliori anime, anno per anno (secondo Google)

Ogni anno, alcuni cartoni animati noti come “anime”, caratterizzati da un preciso stile di disegno e trama che trae origine dallo stile di animazione giapponese, raggiungono una certa notorietà grazie al plauso della critica e al passaparola da parte della community dei fan. Uno tra questi fan ha deciso di raggruppare tutti i migliori anime più “cliccati” di anno in anno su Google, per un numero selezionato di anni. Ecco quali sono, dunque, i primi classificati tra gli anime a partire dal 1966 fino al 2018.

Migliori anime dal 1966 al 2018

Peter Payne, che scrive sulJ-list blog in merito ad Anime e altre carinerie della cultura giapponese, ha realizzato questo elenco, in cui ci sono anime più noti e (giustamente) famosi, come Cowboy Bebop, Pokemon e Akira, mentre ci sono un certo numero di anime elencati qui che potreste non conoscere. Nadeisco, City Hunter e Toradora potrebbero essere alcuni titoli che vi siete fatti sfuggire, ma che dovrete recuperare assolutamente!



Partiamo dall’inizio, col 2018, anno in cui spiccava Violet Evergarden. Una serie davvero sorprendente su un ex soldato donna ciberneticamente migliorata, che intraprende un nuovo lavoro come scrittrice di lettere che catturano i sentimenti dei suoi clienti tra le proprie parole.

Saltiamo al 2016 per citare il film di animazione La forma della voce, l’adattamento del manga A Silent Voice di Yoshitoki Ōima, che “parla” della toccante storia di una ragazza muta vittima di bullismo.

Nel 2007, abbiamo pianto per Clannad, il 2000 era l’anno indiscusso di Inuyasha, poi nel 1999 abbiamo giocato insieme a Ojamajo Doremi, il 1998 era l’anno di Cowboy Bebop, mentre il 1997 quello dell’avvento dei Pokémon.



Il 1995 entrerà nella storia con Neon Genesis Evangelion, pietra miliare dell’animazione giapponese (e di diversi traumi ancora adesso inconclusi). In cima alla lista tra gli anime più vecchi, spiccano Heidi del 1974 e Sally la Maga del 1966.

Personalmente, aggiungerei quel glorioso anime che è Kimba il leone bianco, che la prima proiezione dell’anime risale addirittura al 1965.

Una menzione d’onore alla lista del fan, invece, va fatta a Hokuto no Ken, Sailor Moon, Ranma e Lupin. Ma per scoprire l’anno, vi invito a guardarlo da voi per non farmi sentire troppo datata. Anche se lo sappiamo tutti che guardare gli anime, ci renderà giovani in eterno.