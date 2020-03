Il regista di Ant-Man lavorerà su The Mandalorian?

Sembra che The Mandalorian stia puntando su registi del Marvel Cinematic Universe per la sua seconda stagione in arrivo sul servizio di streaming Disney +. Secondo gli ultimi rumor, l’attenzione sarebbe tutta puntata sul regista di Ant Man Peyton Reed che potrebbe dirigere un paio di episodi dello show. Da sottolineare che nella prima stagione di The Mandalorian, il regista Taika Waititi ha diretto un paio di episodi, tra cui l’amato finale di stagione, Redemption. In merito alle voci su Reed al momento non ci sono ancora commenti ufficiali da parte del team . Il regista è infatti in attesa di riprendere il suo ruolo per il terzo capitolo di Ant-Man. Il film non ha ancora una data di uscita anche se sembra si punti a luglio 2022.

La seconda stagione di The Mandalorian è attesa per Ottobre 2020

The Mandalorian è una serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm, presentata in anteprima il 12 novembre 2019 con il lancio della piattaforma streaming Disney+. È la prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. I produttori esecutivi designati sono Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Jon Favreau è inoltre showrunner e capo sceneggiatore. La prima stagione è composta da 8 episodi. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che debutterà nell’ottobre 2020.

The Mandalorian ha ricevuto recensioni positive, con lodi per la sua scrittura, per la caratterizzazione, per la musica, per l’azione e per le immagini. Durante il Vanity Fair Summit Bob Iger, CEO Disney, ha svelato il budget complessivo di The Mandalorian. Ogni episodio di The Mandalorian è costato dai 12 ai 15 milioni di dollari, per un budget complessivo di ben 100 milioni di dollari.