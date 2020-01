Morbius: un personaggio legherà il film al MCU?

Un nuovo report che arriva dritto dall’America ha svelato che un personaggio di Spider-Man: Far From Home comparirà anche in Morbius. Un dettaglio che legherebbe il vampiro vivente al Marvel Cinematic Universe. Il portale ComicBook.com ha spiegato che J.K. Simmons, interprete di J. Jonah Jameson, avrà una piccola parte simile a quella avuta nella scena post-credit del film MCU che ha visto la direzione di Jon Watts con protagonista Tom Holland. L’analisi del portale continua con l’ambientazione del cinecomic. Sembra infatti che la New York dove si svolgeranno gli eventi, sia la stessa di quella in cui si muove il Peter Parker che negli anni ha conquistato tantissimi fan. Logicamente la notizia non ha avuto ancora i crismi dell’ufficialità.

Alcune dichiarazioni rilasciate in passato da Kevin Feige sull’argomento fanno per ben sperare. Queste le sue parole: “Sono entusiasta del fatto che il viaggio di Spidey nel MCU continuerà, e io e tutti noi dei Marvel Studios siamo molto contenti di poter continuare a lavorare con il personaggio”. Per spiegare poi come: “Spider-Man è un’icona la cui storia attraversa il pubblico di tutte le età in ogni parte del mondo, e si dà il caso che sia anche l’unico supereroe in grado di varcare le soglie di due universi cinematografici diversi”. Per poi lasciare aperto un grande spiraglio: “Quindi mentre la Sony continuerà a sviluppare il proprio Spider-Verse chissà quali sorprese potrebbe riservare il futuro”.

Morbius, trailer e dettagli

Ricordiamo che il film Morbius è incentrato sulla figura di Michael Morbius (Jared Leto), uno scienziato che si trasforma in un vampiro umano dopo aver tentato di curare una rara malattia del sangue da cui è affetto. Fanno parte del cast anche Matt Smith, Jared Harris e Tyrese Gibson, mentre la regia è di Daniel Espinosa. Scopri qui i dettagli del trailer!