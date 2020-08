È morta Chi Chi DeVayne, stella di RuPaul’s Drag Race...

Zavion Davenport, artista che ha catturato i cuori degli spettatori durante più stagioni della RuPaul’s Drag Race con il nome d’arte Chi Chi DeVayne, è morta all’età di 34 anni. “Abbiamo il cuore spezzato nell’apprendere che Chi Chi DeVayne è morta oggi”, ha dichiarato in una nota la società di produzione di Drag Race. “Il suo modo di fare ha diffuso un messaggio di amore e gentilezza che ha veramente toccato ogni persona che ha incontrato. Riposa in pace, Chi Chi”.

Il ricordo di RuPaul

Anche il conduttore di Drag Race e produttore esecutivo RuPaul ha rilasciato una dichiarazione: “Ho il cuore spezzato nell’apprendere della morte di Chi Chi DeVayne. Sono così grato che abbiamo avuto modo di sperimentare la sua anima gentile e bella. Ci mancherà moltissimo. Possa il suo spirito generoso e amorevole splendere su tutti noi. A nome di VH1, World of Wonder e del cast e della troupe di RuPaul’s Drag Race, esprimo la mia più profonda compassione, dalla nostra famiglia alla sua”. Chi Chi è stata ricoverata in ospedale a luglio, dicendo ai fan su Instagram Live: “Pensano che stia soffrendo di insufficienza renale”.

Nativo della Louisiana, i suoi fan hanno organizzato una raccolta fondi per coprire le spese mediche di Chi Chi. Non più tardi del 15 agosto, Chi Chi è rimasta in contatto con i suoi fan. “Tienimi nelle tue preghiere”, ha detto in un videomessaggio, confermando di essere tornato in ospedale per essere curata per una malattia sconosciuta. “Tornerò presto.” Chi Chi si è unito per la prima volta alla famiglia Drag Race nella stagione 8 (2016). È tornata due anni dopo per la terza stagione di RuPaul’s Drag Race All Stars. I tributi all’amata regina si stanno già riversando sui social media da coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Chi Chi.