MYmovies offre tante proiezioni per restare a casa

Continuano a pervenire iniziative interessanti che aiutino le persone a vivere in maniera produttiva e senza troppo peso il periodo di quarantena. Tra le più recenti c’è quella di MYmovies che permette agli italiani di restare a casa godendosi comunque tanti film affascinanti. Questo aprendo la Sala Web per una serie di proiezioni gratuite con titoli di ogni genere per tutti i tipi di pubblico.

MYmovies invita a restare a casa con la settima arte

Innanzitutto, come funziona? Per poter assistere alle diverse proiezioni baserà accedere dal device selezionato alla piattaforma (che trovate a questo indirizzo) e scegliere quale film vedere. Dopodiché potrete prenotare il posto in sala e al momento di inizio potete godervi lo spettacolo. L’idea è riprodurre l’esperienza di visione che avreste al cinema, compreso con il contatto umano, per cui potrete vedere chi è seduto con voi e anche chiacchierare tramite la chat.

Il programma è decisamente ricco e prevede tanti titoli memorabili. Si parte questa sera 17 marzo con il pluripremiato agli Oscar The Artist di Michel Hazanavicius, in cartellone dalle 21.00. Subito dopo seguirà Che fare quando il mondo è in fiamme? di Roberto Minervini, che ha partecipato a una recente edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

E poi ancora, tantissime altre pellicole di qualità come Le invasioni barbariche, The Iron Lady, Persepolis, Citizen Jane e così via. Le proiezioni continueranno fino al 5 aprile e al link di cui sopra potete vedere il programma completo che sarà offerto da MYmovies per invitarvi a restare a casa.