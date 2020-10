Negan è vivo e aiuta le fumetterie

saldaPress lancia un volume speciale di The Walking Dead che porta avanti il progetto We Are Family

Negan è uno dei personaggi più celebri e a suo modo apprezzati di The Walking Dead. Una figura che, nella serie TV come nel fumetto, è riuscita a conquistare tantissimi appassionati, nonostante il suo ruolo da villain. Una figura odiosa ma al contempo irresistibile e così i suoi creatori hanno scelto di tornare a parlare di lui.

ATTENZIONE: Nelle prossime pagine ci saranno spoiler sugli eventi dei fumetti di The Walking Dead. Se non siete in pari con la lettura, procedete con molta attenzione

In arrivo un nuovo volume speciale di The Walking Dead dedicato a Negan

Ufficialmente questo personaggio non è mai davvero stato eliminato. Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, ha infatti deciso di mandarlo in esilio, senza dargli un destino definitivo. All’inizio della scorsa estate quindi ha riunito le forze con Skybound e il disegnatore Charlie Adlard per raccontare un altro pezzo della storia di questo personaggio.

È nato così il volume The Walking Dead Speciale – Negan è vivo! in cui si scopre quale è stato il suo destino dopo l’esilio. Una parte aggiuntiva dell’affresco raccontato da Kirkman e Adlard che saprà appassionare i loro fan.

Negli Stati Uniti il volume è stato parte di un’iniziativa a sostegno delle fumetterie e lo stesso vale per la versione italiana. Da tempo infatti saldaPress ha lanciato We Are Family – Fase 2, un progetto tramite il quale dona a librerie specializzate nel fumetto volumi, con l’obiettivo di dare il via alla ripartenza dopo l’emergenza.

E così gli appassionati dal 29 ottobre potranno trovare, oltre all’edizione regular anche una speciale variant. Le fumetterie aderenti riceveranno gratuitamente cinque delle 2.000 copie numerate, come forma di supporto. Il volume sarà comunque disponibile anche nelle altre librerie che lo ordineranno (fino a esaurimento scorte) e in piccola percentuale anche sul sito della casa editrice con finalità di finanziamento al progetto We Are Family.