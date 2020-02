Netflix lancia la lista dei 10 contenuti più visti

Un nuovo post pubblicato ieri sul blog di Netflix ci porta a conoscenza del fatto che la Top 10 verrà aggiornata quotidianamente con i titoli più visti nel paese di un abbonato. Tutto ciò sarà possibile cliccando sulle schede dei film e dei programmi TV. Oltre all’elenco generale dei primi 10, l’abbonato potrà visionare i primi 10 elenchi per ciascuna categoria. Le classifiche saranno tre e verranno aggiornate ogni giorno: Top 10 generale, Top 10 serie TV, Top 10 film. Gli spettacoli e i film che compongono queste liste sono un mix di titoli originali e con licenza. Inoltre, i film e le serie TV che appaiono nella classifica saranno sempre contrassegnati da un piccolo simbolo in tutte le altre sezioni della piattaforma.

La Top 10 è stata estesa dopo il grande successo in altre nazioni

Negli ultimi sei mesi Netflix ha sperimentato le 10 migliori liste in Messico e nel Regno Unito. Grazie alla risposta estremamente positiva degli abbonati, è arrivata la decisione di estendere la funzionalità in altri paesi. La riga con i Top 10 è già in roll out per gli abbonati Netflix e si presenterà con un design diverso rispetto alle righe di contenuti tradizionali per metterla in risalto. La società spera che questa funzionalità potrà aiutare gli abbonati a trovare qualcosa da guardare in un modo ancora più mirato.

Ricordiamo che Netflix è una società operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Fu fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California. Nel 2013, Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Ha la sede centrale a Los Gatos, in California. etflix è entrato nel settore della produzione nel 2013, presentando la sua prima serie, House of Cards. Da allora ha notevolmente ampliato la produzione di film e telefilm, offrendo contenuti “originali Netflix”.