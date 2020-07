New Mutants: un trailer annuncia la presenza al San Diego Comic-Con

The New Mutants ha sviluppato un nuovo teaser trailer realizzato per il San Diego Comic Con. È previsto infatti un panel col regista Josh Boone e i suoi giovani interpreti. Ad oggi l’uscita del lungometraggio è collocata negli Stati Uniti il 28 agosto ma può essere ancora ricollocata.

Ecco il trailer di The New Mutants con l’annuncio del San Diego Comic Con:

Josh Boone vuole completare la trilogia

Il regista di The New Mutants ha affermato che gli piacerebbe ancora continuare con il suo piano originale e completare una trilogia di spin-off sui mutanti. Attraverso Twitter è stata condivisa una conversazione tra Josh Boone e la rivista SFX. Discutendo sulla possibilità che The New Mutants sia un film unico, Boone ha spiegato: “Alla fine, dopo tutto questo tempo, sono stato in grado di girare il mio film [New Mutants], e ne sono orgoglioso”. Per poi aggiungere: “Spero per ora che abbia abbastanza successo, così lo studio mi permetterà di completare una trilogia. Ho pianificato tutto”.

Boone e Knate Lee hanno originariamente pensato a una trilogia di film di New Mutants su 20th Century Fox e al progetto è stato dato il via libera nel 2015. Tuttavia, lo show ha avuto una sorta di produzione travagliata. Se le riprese sono terminate nel 2017, il film non è stato ancora rilasciato. Allo stato attuale, non è chiaro quali siano i piani del Marvel Cinematic Universe per gli X-Men e se il cast tornerà per un sequel.