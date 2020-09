La serie su Peacemaker non rallenterà i Guardiani della Galassia...

È stato recentemente annunciato che lo scrittore e regista di The Suicide Squad James Gunn produrrà una serie HBO Max incentrata su un membro della squadra: Peacemaker, interpretato da John Cena. Gunn ha però assicurato ai fan che la serie non ritarderà Guardiani della Galassia Vol. 3. La questione è stata posta su Twitter al regista da un fan, lui ha però replicato: “Sto facendo Peacemaker nel tempo sempre assegnato tra The Suicide Squad e GotGVol3. Normalmente avrei preso più di una pausa in questo spazio ma per il Covid sono bloccato a casa, quindi ho scritto una serie TV”. Peacemaker quindi non rallenterà Guardiani della Galassia Vol.3.

Peacemaker sarà prodotta da Peter Safran insieme a James Gunn

Peacemaker – per la quale Gunn scriverà tutti gli otto episodi – sarà prodotta da Peter Safran insieme a Gunn. La star della serie John Cena sarà co-produttore esecutivo. James Gunn dirigerà anche l’episodio pilota dello show. Scritto e prodotto da James Gunn, Peacemaker ha come protagonista John Cena e la serie uscirà su HBO Max in una data non specificata. La produzione inizierà all’inizio del 2021. Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 attualmente non ha una data di rilascio. La produzione del film dovrebbe iniziare a febbraio 2021.

Casey Bloys, Chief Content Officer per HBO e HBO Max, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Peacemaker. “James Gunn ha la capacità unica di creare un universo espansivo, portando allo stesso tempo in vita l’anima e l’arguzia di ogni personaggio”. Per poi aggiungere: “Non vediamo l’ora di fare un tuffo nel mondo di Peacemaker”. Anche James Gunn ha detto la sua: “Peacemaker è un’opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l’obiettivo di questo supereroe/supercriminale/più grande idiota del mondo”. Una grande opportunità: “Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall’universo dei film DC all’ampiezza completa di una serie TV”. Infine: “E naturalmente poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta”.