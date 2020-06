Arrivano i podcast degli eroi DC Comics su Spotify

I nuovissimi podcast con Batman, Wonder Woman o Bugs Bunny potrebbero presto essere trasmessi in streaming. Spotify ha infatti siglato un patto pluriennale con Warner Bros. e DC Entertainment per produrre e distribuire una lista originale di podcast con sceneggiatura narrativa, che sarà concesso in licenza esclusiva a Spotify per un periodo di tempo. L’accordo dà a Spotify i diritti dei podcast DC narrativi originali basati sulla sceneggiatura Supereroi e cattivi come Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn e il Joker. Gli spettacoli avranno nuove trame ambientate nell’Universo DC, non correlate a film o programmi TV esistenti (ovvero, non ci sarà un podcast legato a “Wonder Woman 1984”).

Grandi investimenti di Spotify sui podcast

Per Spotify, l’affare Warner Bros./DC segna il suo continuo puntare su podcast. Basti pensare che questa primavera ha firmato un accordo di oltre $ 100 milioni per distribuire in esclusiva il podcast di “The Joe Rogan Experience” di Joe Rogan. Oltre ad un accordo con Kim Kardashian West per un podcast esclusivo sulla riforma della giustizia penale e con gli Obama per una lista di altri contenuti.

L’incursione di Spotify nei podcast è iniziata lo scorso anno acquistando Gimlet Media, Anchor e Parcast, mentre a febbraio ha acquisito The Ringer di Bill Simmons. I dettagli sui progetti WB e DC per Spotify non sono ancora disponibili. Spotify si è impegnata in una serie annuale di nuovi podcast drammatici e comici di Warner Bros., ma le società hanno rifiutato di quantificare il numero di progetti specificati nell’accordo. “Mentre continuiamo a vedere una crescita esponenziale nel podcasting in tutto il mondo, siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. per costruire questa lista di programmi attinti dai mondi di DC e WB”. Queste le parole di Dawn Ostroff, responsabile dei contenuti e pubblicità di Spotify.