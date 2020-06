Stranger Things incontra Dungeons & Dragons in un fumetto

Sin dalla prima stagione, Stranger Things ha incorporato vari elementi di Dungeons & Dragons nella sua narrativa. Ora i due universi si incrociano in una miniserie a fumetti di Dark Horse Comics e IDW Publishing. Stranger Things Meets Dungeons and Dragons sarà scritto da Jody Houser (Amazing Spider-Man: Renew Your Vows, Harley Quinn and Poison Ivy) e Jim Zub (Champions, Wayward). La miniserie è stata annunciata durante l’evento DND Live 2020, con Houser che ha pubblicato i dettagli poco dopo su Twitter.

So, that ~secret project~ that @JimZub and I are working on?

Just announced on #DnDLive2020, we're co-writing a STRANGERS THINGS and DUNGEONS & DRAGONS miniseries, out in Nov!

Line Art: @Galindoart

Colors: @msassyk

Letters: @blambot

From @DarkHorseComics & @IDWPublishing! pic.twitter.com/VWlesefJNt

— Jody Houser ✒️🗯️🎲 (@Jody_Houser) June 18, 2020