Pokémon: le World Championships 2020 saranno a Londra!

Un annuncio che farà felici tutti gli appassionati europei di Pokémon. Quest’anno infatti per la prima volta le competizioni più importanti legate a questo brand non si terranno in Nord America, bensì nel Vecchio Continente. Poche ore fa infatti è arrivato l’annuncio dell’arrivo delle Pokémon World Championships a Londra, il prossimo agosto!

Pokémon World Championships a Londra, tutti i dettagli!

L’appuntamento esatto sarà nella capitale inglese dal 14 al 16 agosto 2020. In quelle date vedremo raccogliersi i più grandi appassionati da tutto il mondo per scontrarsi all’interno dell’ExCeL London, centro eventi che già aveva ospitato i precedenti campionati europei.

Sarà l’occasione per tutti i migliori allenatori di tutto il mondo di affrontarsi per il titolo di Campione. Che siate appassionati dei videogiochi della serie o dell’amato gioco di carte collezionabili, avrete tutte le possibilità di prendere parte al divertimento.

Non solo, ma se anche non riuscirete a qualificarvi per le competizioni maggiori, non avete di che temere. Durante la tre giorni ci saranno tantissimi eventi paralleli organizzati, che siano tornei o altre attività, che vi terranno impegnati (e soprattutto divertiti). Sarà una vera festa per tutti gli appassionati dei piccoli mostriciattoli tascabili.

Il costo di partecipazione all’evento è gratuito per tutti i giocatori qualificati invitati all’evento, mentre ci sarà un costo nominale per gli spettatori esterni. Come ottenere un invito? Beh, sarà necessario raccogliere un numero di Championship Points sufficiente negli eventi sanzionati. Potete trovare il più vicino cliccando qui.

Per maggiori informazioni sulle Pokémon World Championships di Londra, vi invitiamo a continuare a seguirci o visitare il sito ufficiale.