Primo trailer per Peacock, il nuovo servizio di streaming di NBC

Negli Stati Uniti ha debuttato Peacock, il servizio streaming di Comcast/Universal. Per l’occasione sono stati rilasciati i primi trailer delle serie originali che arriveranno durante il 2020. La partenza è prevista per luglio, quando il servizio, negli USA, sarà fruibile a tutti. Tra le serie originali più in vista c’è anche il revival di Bayside School. La serie avrà nuovi e vecchi protagonisti nella classica ambientazione scolastica della scuola superiore di Bayside. I nuovi protagonisti sono Josie Totah e Dexter Darden. A questi si aggiungono alcuni membri del cast originale della serie come Elizabeth Berkley, Mario Lopez e Mark-Paul Gosselaar. Di seguito il trailer:

Peackock ha rilasciato anche i trailer di: Brave New World, Punky Brewster, Psych 2: Lassie Come Home, Angelyne con Emmy Rossum e A.P. Bio 3. In particolare Psych 2: Lassie Come Home è il secondo film tratto dalla serie cult di USA Network, Psych. Lo show vedrà il ritorno dei due protagonisti principali. Scritto, diretto e prodotto dal creatore della serie Steve Franks, il film si concentrerà su Lassiter, che durante il suo turno subirà un agguato e lasciato per morto. Da lì inizierà a vedere cose paranormali all’interno della clinica dove sta cercando di recuperare le forze. Intanto Shawn e Gus torneranno a Santa Barbara cercando di scoprire qualcosa in più riguardo una situazione che potrebbe avere legami con il soprannaturale.

MacGruber pronto al ritorno

Ricordiamo che ad inizio anno NBCUniversal ha annunciato ufficialmente il ritorno di MacGruber in una nuovissima serie TV su Peacock. I fan hanno apprezzato il personaggio di Will Forte MacGruber durante le sue apparizioni al Saturday Night Live. Alla fine quindi è stata giusta la decisione di dargli la giusta visibilità. Forte tornerà a scrivere, produrre in esecutivamente e interpretare la prossima serie di MacGruber. Mentre Jorma Taccone sarà il regista e co-sceneggiatrice del film. Altri produttori esecutivi includono Lorne Michaels, John Solomon, John Goldwyn, Andrew Singer ed Erin David.