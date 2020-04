Questa estate arriva Pronti a tutto, da National Geographic

National Geographic si prepara a lanciare una nuova serie, ma non si tratta di un documentario come d’abitudine. Il network infatti è pronto a lanciare un nuovo progetto sceneggiato, ispirato al romanzo di Annie Proulx Barkskins. In Italia, la serie arriverà con il titolo Pronti a tutto e farà il suo debutto ufficiale nella prossima estate.

National Geographic si prepara a lanciare Pronti a tutto

Saranno otto episodi che guideranno gli spettatori in un viaggio tra le atmosfere selvagge delle terre di frontiera del ‘700. Lo show si svolge infatti a Wobik, in una zona che oggi corrisponde al Quebec canadese. La storia si sviluppa raccontando le esplorazioni di quei territori ancora selvaggi che si sta cercando di colonizzare. E se la Chiesa Cattolica cerca di farlo tramite l’evangelizzazione tramite i suoi gesuiti, la Francia opta per mandare i propri uomini.

Emarginati e delinquenti si trovano a creare un insediamento, che si evolverà piano piano nella Nuova Francia del 1690, accompagnati dalle Filles Du Roi (o le Figlie del Re in italiano), delle giovani ragazze chiamate ad aiutare i coloni e a mettere su famiglia. In questo ambiente si svilupperanno nuove e incredibili alleanze, con la nascita di una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Elwood Reid, creatore e produttore esecutivo dello show, ha dichiarato:

“Pronti a tutto è una storia di lotta primordiale per la sopravvivenza. È la storia di coloni venuti a cercare fortuna nel vasto e spietato Nuovo Mondo – senza terra, delinquenti, affaristi senza scrupoli e giovani donne senza un soldo in cerca di marito i cui sogni sono destinati a scontrarsi con la brutale realtà“.

Pronti a tutto farà il proprio debutto su National Geographic questa estate. Nel cast ci saranno David Thewlis come Claude Trepagny e Marcia Gay Harden come Mathilde Geffard. Insieme a loro anche James Bloor, Tallulah Haddon e David Wilmot fra gli altri.