Che programmi avete per questo San Valentino? Rakuten TV presenta tanti splendidi titoli per trascorrere la festa degli innamorati comodamente a casa vostra, senza rinunciare al romanticismo. Vediamo di seguito questa selezione da batticuore!

San Valentino su Rakuten TV: ce n’è per tutti i gusti

Tra le novità proposte da Rakuten TV questo febbraio non poteva mancare una selezione dedicata a San Valentino. C’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi vuol dare un’occhiata ai titoli proposti. Dai classici intramontabili come Vacanze romane (con Gregory Peck e la splendida Audrey Hepburn) e Come eravamo (con Barbra Streisand e Robert Redford) ai più recenti La La Land (con Ryan Gosling ed Emma Stone) e A star is born (con Lady Gaga e Bradley Cooper). Non mancano neanche altri cult come Notting Hill (con Julia Roberts e Hugh Grant), Colpa delle stelle (con Shailene Woodley e Ansel Helgort) e Midnight in Paris (con Owen Wilson e Rachel McAdams). Per chi cerca qualcosa di più piccante, poi, come non inserire la trilogia di Cinquanta sfumature. Ma non sono queste le uniche scelte per la vostra serata. Ecco una lista di tutti i film e le serie disponibili al pubblico per il mese dell’amore.

Gli ultimi film sentimentali disponibili per l’acquisto o per il noleggio nella sezione CINEMA

Divorzio a Las Vegas

Midnight in Paris

50 sfumature di grigio

La La Land

Colpa delle stelle

Come eravamo

Vacanze romane

A star is born

Notting Hill

I migliori film romantici disponibili nella sezione FREE

An invisible sign

Il segreto del suo volto

Tre cuori

7 giorni per cambiare

Apartment 12

Un matrimonio inaspettato

Le ragazze di Piazza di Spagna

Finché morte non ci separi

I film e le serie preferite dai critici nella sezione in abbonamento StarzPlay

FILM

Amore senza fine

Dirty Dancing

La storia fantastica (Princess Bride)

50 volte il primo bacio

L’amore non va in vacanza

Chef

Jerry Maguire

Chateau Meroux

They come together

Once

Good deeds

SERIE TV

Normal People

Sweet bitter

Volete invece sapere quali sono i film e le serie TV appena sbarcati su Rakuten? Qui trovate tutte le novità di febbraio.