True Detective, si inizia a parlare di quarta stagione

Una quarta stagione di True Detective potrebbe essere in programma con HBO. Si parla infatti di trattative con nuovi scrittori per riportare la serie del crimine alla ribalta. Lo spettacolo, ideato e scritto da Nic Pizzolatto, è andato in onda per tre stagioni tra il 2014 e il 2019. Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, ha dichiarato a Deadline che sperava di trovare un nuovo modo di entrare nella storia.

Coinvolta anche Lucia Puenzo?



“Posso dire con certezza che stiamo lavorando con un paio di sceneggiatori per trovare il tono e il taglio giusto”, ha detto Casey Bloys. “Potrebbe senz’altro rivelarsi molto interessante e penso che lo sarebbe con una voce nuova”. Per poi aggiungere: “La qualità è ciò che ci guiderà, quindi se ci ritroveremo con una sceneggiatura che non riterremo rappresentativa o di qualità non sufficientemente alta, non faremo qualcosa solo per il gusto di farlo”. Secondo le indiscrezioni, non commentate da Bloys, Lucia Puenzo, che ha co-ideato il vivace drama argentino Cromo, e il creatore di Euphoria Sam Levinson sono tra coloro che stanno sviluppando una nuova interazione per la serie.

La terza stagione di True Detective, ambientata negli Ozarks, è andata in onda su HBO nel 2019 e ha avuto come protagonista Mahershala Ali e Stephen Dorff. Era il seguito delle serie del 2015 di Colin Farrell, Taylor Kitsch, Rachel McAdams e Vince Vaughn e della prima stagione con Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Nic Pizzolatto potrebbe non far parte del progetto

Nic Pizzolatto ha dichiarato qualche tempo fa di aver avuto un’idea per una quarta stagione che non ha tuttavia avuto seguito. Ha allora continuato a collaborare con McConaughey in Redeemer, un progetto per FX con un accordo generale con FX Productions e 20th Television. La serie non è stata ripresa e Pizzolatto si è trovato nel bel mezzo della negoziazione di un’uscita da quell’accordo. Al momento sembra che, se True Detective andrà avanti, probabilmente sarà senza il suo coinvolgimento diretto.