Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue nell’adattamento Netflix di Matilda...

Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue in Matilda, l’adattamento del romanzo di Roald Dahl che Netflix sta sviluppando. Il film si basa sulla popolare versione teatrale musicale della classica storia di Roald Dahl in cui una bambina prodigio è in lotta con i suoi genitori e la preside Trinciabue. Matilda The Musical – che ha proprio il personaggio di Trinciabue interpretato da un uomo – è in esecuzione a Londra dal 2011 e ha avuto grande successo a Broadway tra il 2013-2017. Il regista originale dello spettacolo, Matthew Warchus, è coinvolto per l’adattamento. Al lavoro sulla sceneggiatura c’è invece Dennis Kelly, che ha vinto un Tony per aver già adattato in musical il romanzo. La data di uscita non è stata ancora decisa. Ricordiamo che Ralph Fiennes è un attore, doppiatore, regista e produttore cinematografico britannico con cittadinanza serba.

Matilda è un film del 1996

Netflix ha in programma di adattare il catalogo di storie di bambini di Dahl a una nuova serie di progetti animati, tra cui Matilda, Charlie e La Fabbrica di Cioccolato. Matilda 6 mitica (Matilda) è un film del 1996 diretto da Danny DeVito, tratto dal romanzo Matilde di Roald Dahl. Tra i protagonisti Matilda Wormwood: è una bambina dolce e sensibile, con un’intelligenza fuori dal normale. Ha anche il potere della telecinesi. Alla fine del film viene adottata dalla sua insegnante che diventerà la sua buona madre adottiva.

Agatha Trinciabue: è la preside della scuola, una donna enorme e spaventosa caratterizzata da un potente astio verso i bambini. Diviene quindi la nemesi di Matilda. Ha un passato olimpionico ed è anche superstiziosa. Il film è uscito nelle sale statunitensi il 2 agosto 1996 mentre in Italia il 27 marzo 1997. Jennifer Honey: è la maestra di Matilda. Ama i bambini ed è una donna molto dolce e sensibile. Nonostante il suo difficile passato cerca sempre di mantenere il sorriso. Stringe subito un forte legame con Matilda, di cui poi diventerà una buona madre adottiva.