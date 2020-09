Ray Fisher non sta collaborando alle indagini Warner?

Qualche settimana fa Ray Fisher ha fatto notizia, raccontando di alcuni problemi comportamentali sul set di Justice League. Secondo l’attore, che nel film interpreta il personaggio di Cyborg, ci sarebbero state serie difficoltà nel lavorare con il secondo regista dell’opera Joss Whedon. Accuse piuttosto gravi che hanno portato all’apertura di un’indagine interna per Warner Bros., a cui però l’attore non starebbe prestando aiuto.

Warner lamenta l’assenza di collaborazione da parte di Ray Fisher

La notizia arriva da un comunicato rilasciato dallo studio nelle ultime ore e che potete leggere qui nella sua versione integrale e in lingua originale. Stando a quanto riportato l’attore avrebbe avuto un colloqui con l’attuale Presidente di DC Films Walter Hamada alcune settimane fa. In questa occasione ha spiegato le proprie lamentele in merito al trattamento del suo personaggio in Justice League.

Nonostante non si trattasse di comportamenti illeciti in senso stretto, Warner Bros. ha comunque scelto di lanciare un’indagine per approfondire la questione. Su precisa richiesta di Ray Fisher inoltre, si legge, è stato assunto un soggetto terzo per condurre questo processo. Tuttavia, come si riporta nel comunicato:

“Questo investigatore ha cercato più volte di incontrarsi con il signor Fisher per discutere il problema, ma a oggi, il signor Fisher ha rifiutato di parlare con l’investigatore. Warner Bros. continua il suo impegno nel trovare i responsabili e nel garantire il benessere di ogni membro del cast e della troupe in ogni sua produzione. Continua anche l’impegno a investigare ogni specifica e credibile accusa di comportamento problematico, cosa che al momento il signor Fisher non è riuscito a fornire“.

Voi cosa ne pensate? Quali possono essere le ragioni per cui Ray Fisher non sta collaborando con questa indagine? Ma soprattutto quali credete siano stati i problemi sul set di Justice League che l’attore ha lamentato nelle ultime settimane?