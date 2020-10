Ernest Cline ha finalmente rivelato la trama del suo prossimo romanzo Ready Player Two. Durante il pannello Metaverse del NYCC per Ready Player Two, Cline ha inviato via e-mail i dettagli della trama al moderatore Wil Wheaton, che li ha letti ad alta voce. La storia si svolgerà giorni dopo il finale di Ready Player One. Wade si imbarcherà in un’avventura per salvare sia OASIS che il mondo reale da un avversario “che ucciderà milioni di persone per ottenere ciò che vuole”.

La trama del libro

Di seguito la trama di Ready Player Two. “Nascosta tra i forzieri di Halliday, in attesa che il suo erede la scopra, si trova una tecnologia che è destinata nuovamente a cambiare il mondo intero, rendendo OASIS mille volte più straordinario – in grado di creare ancora più dipendenza – di quanto Wade credeva possibile”. Quindi: “Con essa arriva anche un nuovo enigma, una nuova quest – e un ultimo easter egg di Halliday che indica l’esistenza di un nuovo e misterioso premio”.

Ma: “In attesa c’è però anche un nuovo e inaspettato rivale, dannatamente potente e pericoloso, in grado di uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole”. Quindi: “La vita di Wade e il futuro di OASIS sono nuovamente in pericolo, ma questa volta c’è in ballo anche il futuro dell’umanità”. Il futuro ci attende: “Affettuosamente nostalgico e originale come solo Ernest Cline poteva idearlo, Ready Player Two ci porterà in un’altra avventura ricca di immaginazione e di azione nel suo amato mondo virtuale, trascinandoci di nuovo nel futuro”.

Durante il panel, Cline ha discusso le origini di Ready Player One con Wheaton e come le sue esperienze d’infanzia hanno plasmato le avventure di Wade. “Se non avessi avuto quelle esperienze, non sarei mai stato in grado di scrivere il libro.” Ha anche offerto una nota di incoraggiamento agli scrittori durante la pandemia di coronavirus (COVID-19), dicendo che “creeranno un mucchio di arte che cambierà il mondo”.

Grande successo per il primo libro

Il primo romanzo di Cline Ready Player One è stato un successo strepitoso, ricevendo numerosi riconoscimenti e trascorrendo oltre 100 settimane nella lista dei bestseller del New York Times. Nel 2018, un adattamento cinematografico della Warner Bros.Pictures è stato presentato in anteprima con la regia di Steven Spielberg e Cline che ha co-sceneggiato la sceneggiatura. Wheaton ha narrato l’audiolibro di Ready Player One e tornerà a narrare Ready Player Two. Ready Player Two sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 24 novembre.