I regali di Natale a tema Baby Yoda di Jon Favreau

Dalla sua prima comparsa in The Mandalorian, Baby Yoda si è trasformato in un fenomeno virale destinato a durare ancora a lungo. A dimostrazione di ciò, l’ideatore della serie televisiva Jon Favreau ha festeggiato il Natale con alcuni regali a tema Baby Yoda. Soltanto la scorsa settimana, ha pubblicato sul proprio account Instagram @jonfavreau una foto di un addobbo natalizio raffigurante il tenero personaggio, creato con una stampante 3D.

Il suo penultimo post, invece, mostra un bigliettino natalizio e un biscotto artigianale con la forma del simpatico personaggio: è il regalo da parte di Dave Filoni, regista del film e della serie televisiva Star Wars: The Clone Wars, di Star Wars Rebels e di The Mandalorian.

“Gli auguri di buone feste che ho ricevuto da parte di @dave.filoni dell’art department di #TheMandalorian” ha scritto Favreau.

“Ciò che è fantastico del personaggio creato da George Lucas è che è sempre stato avvolto da un alone di mistero che lo ha reso così archetipico e mitico. Lo conosciamo per il modo in cui si comporta e per quello per cui combatte, ma non sappiamo quasi nulla sul suo passato o sulla sua specie. Credo che tutta questa curiosità da parte del pubblico dipenda proprio da questo.”

I progetti futuri a tema Star Wars

Tra i progetti futuri dedicati al franchise di Guerre Stellari troviamo una serie televisiva con Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, e un’altra che vedrà il ritorno di Diego Luna (Un giorno di pioggia a New York, Narcos: Messico) nei panni di Cassian Andor e di Alan Tudyk (Ralph Spaccatutto, Firefly, Doom Patrol) in quelli di K-2SO. Quest’ultima sarà una serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story.

Ricordiamo che la popolarissima serie televisiva The Mandalorian ha debuttato all’interno del catalogo della piattaforma streaming Disney+ a novembre. L’ottavo e ultimo episodio della prima stagione è uscito ieri.