Rimandata a data da definirsi la serie su Occhio di Falco?

Rimandata la serie di Occhio di Falco a data da destinarsi. Potrebbe essere un bello shock per i fan di Jeremy Renner. Rassicuriamo subito gli interessati: si tratta di un rumor che potrebbe non avere seguito. Nessuna conferma è infatti arrivata dai canali ufficiali di Disney+.

Occhio di Falco, serie rimandata?

La notizia arriva da Murphy’s Multiverse, una fonte che in passato ha fornito informazioni affidabili sul Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato, la serie di Occhio di Falco è stata rimossa dal programma di produzione della Marvel del 2020. Il sito aggiunge che non significa che la serie non verrà fatta. Viene solo congelata fino a data da destinarsi. Ammesso che sia vero.

Lo stop di Hawkeye implicherebbe che la produzione di Ms. Marvel dovrebbe iniziare ad Aprile. Anche Moon Knight e She-Hulk, che attualmente stanno affrontando la fase di casting, inizierebbero le riprese prima di Hawkeye. L’unico attore che ha confermato la propria presenza è Jeremy Renner, e si sa che la serie dovrebbe incentrarsi sul personaggio di Kate Bishop. Hailee Steinfeld era in trattativa per la parte, sempre secondo altri rumors, ma la notizia non è stata più smentita né confermata.

La serie su Occhio di Falco era stata annunciata durante la Comic-Con International di San Diego e l’uscita era prevista per autunno 2021 su Disney+. A capo del progetto c’era Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios che ha da qualche mese assunto il compito di controllare anche i fumetti e le serie tv. Restiamo in attesa di sviluppi sulla produzione di Occhio di Falco, e soprattutto sulla smentita (o conferma) dello stop di questa serie che i fan di Jeremy Renner stavano aspettando.

Voi cosa ne pensate? Aspettate con trepidazione l’inizio delle riprese di Occhio di Falco? Il rumor del suo congelamento vi lascia indifferenti o ne siete compiaciuti?