Rintrah, il minotauro alieno sarà presente in Doctor Strange 2?...

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sta per raggiungere livelli altissimi. Questo grazie alla guida del regista Sam Raimi che sta costruendo un cast fatto di stelle. Elizabeth Olsen di WandaVision si è unita come co-protagonista di Benedict Cumberbatch, insieme allo Stregone Supremo dopo le avventure di Wanda Maximoff a Westview. Il salto della Olsen dalla sua serie Disney+ al grande schermo sarà una transizione notevole. Molti personaggi di Doctor Strange torneranno anche per il sequel, tra cui Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e l’attrice Christine Palmer Rachel McAdams. Nel film verrà anche introdotto almeno un eroe dell’MCU; Xochitl Gomez debutterà nel suo primo film tentpole come America Chavez.

I rumor non sono però finiti qui. Nuove voci vogliono anche Adam Hugill nei panni di Rintrah. Hugill, un attore emergente apparso in The Watch della BBC America e nell’acclamato 1917, si sarebbe unito al cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios, secondo quanto riporta The Direct. Le fonti del portale indicano che Hugill probabilmente interpreterà Rintrah, un minotauro alieno che possiede poteri magici nei fumetti Marvel.

Negli ultimi progetti della Marvel protagonisti attori emergenti

Adam Hugill è un nuovo arrivato relativamente a Hollywood, il che significa che l’attore si unisce a una lista crescente di volti nuovi alle prime armi che saranno spinti a livelli ancora maggiori attraverso le loro apparizioni nel MCU. I Marvel Studios hanno costantemente introdotto sconosciuti relative ai loro progetti. Tra cui Iman Vellani di Ms. Marvel, Dominique Thorne di Ironheart e Xochitl Gomez, co-protagonista di Hugill.

Il personaggio è apparso per la prima volta in Doctor Strange #80 e lui e il suo maestro Enitharmon, un alchimista simile a un dinosauro, quando furono incaricati di riparare uno strappo nel Mantello della Levitazione. Rintrah ha anche l’abilità di viaggiare attraverso le varie dimensioni, abilità simile a quella di America Chavez che farà il suo esordio proprio nel film interpretata da Xochitl Gomez.