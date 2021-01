The Marvelous Mrs. Maisel 4, al via le riprese della nuova stagione

Le strade relativamente tranquille di New York stanno per tornare a risvegliarsi con il suono della flotta di semirimorchi e i camion per catering della meravigliosa signora Maisel. Il portale TVLine ha confermato che la produzione della quarta stagione è iniziata. “Quest’anno sembra un po’ diverso… ma siamo tornati! Sto lavorando alla stagione 4 di The Marvelous Mrs.Maisel” ha scritto Rachel Brosnahan nel post che ha condiviso su Instagram.

Il cast di Marvelous Mrs. Maisel 4

Oltre alla protagonista Rachel Brosnahan, i personaggi abituali della serie di ritorno sono Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak e Caroline Aaron. Anche Stephanie Hsu, che ha recitato nella terza stagione come Mei Lin, tornerà. Idem Luke Kirby, che continuerà il suo ruolo ricorrente, recentemente ampliato, di Lenny Bruce.

La produzione della nuova stagione doveva già iniziare nella primavera del 2020, ma, a causa del Covid, è stata spostata. Il produttore esecutivo Daniel Palladino ha dichiarato che ci saranno comunque delle limitazioni rispetto a ciò che si potrà fare durante le riprese. Sul set verranno utilizzate meno comparse e più CGI per mantenere alterata la ricca componente visiva della serie. “Ci saranno molti più effetti speciali perché dobbiamo limitarci a quello che adesso ci è consentito fare. Nella scorsa stagione, durante la première, c’erano 850 comparse in un hangar per aerei? Adesso non possiamo più farlo“, ha dichiarato.

The Marvelous Mrs. Maisel è una serie televisiva statunitense creata da Amy Sherman-Palladino per Amazon Studios, che la trasmette dal 2017. La serie è stata rinnovata per una quarta stagione. L’episodio pilota di The Marvelous Mrs. Maisel è stato uno dei più di successo di Amazon Video, raggiungendo un punteggio medio di 4,9 stelle.