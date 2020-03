Riverdale: sospesa la produzione per il rischio contagio

L’ emergenza Coronavirus ha coinvolto anche l’America. Nelle ultime ore è stato deciso di bloccare il set di Riverdale 4 appena è arrivata la notizia che un membro dello staff è entrato in contatto con una persona positiva al virus. Al momento la serie tv con protagonisti Lili Reinhart e Cole Sprouse è la prima a fermare le riprese per via del Covid-19. Intanto un portavoce della Warner Bros ha diffuso una comunicazione che spiega la decisione presa.

La Warner Bros spiega la decisione

Questo il comunicato della Warner Bros: “Il membro del team sta attualmente ricevendo una valutazione medica”. Ora c’è un preciso obiettivo: “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e le agenzie sanitarie di Vancouver per identificare e contattare tutti gli individui che potrebbero essere entrati in contatto diretto con il membro del nostro team”. Logicamente le priorità sono chiare: “La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, del cast e delle troupe è sempre la nostra massima priorità”. Una decisione saggia: “Abbiamo preso e continueremo a prendere precauzioni per proteggere tutti coloro che lavorano alle nostre produzioni in tutto il mondo”.

La serie Riverdale segue le vicende del giovane Archie Andrews (KJ Apa) e dei suoi amici Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) e Jughead Jones (Cole Sprouse). Viene ambientata a Riverdale, città che dietro la sua immagine apparentemente perfetta cela un’oscura realtà. Nel cast ci sono anche Madelaine Petsch nei panni di Cheryl Blossom, Ashleigh Murray alias Josie McCoy, Casey Cott nei panni di Kevin Keller. Oltre a Charles Melton e Ross Butler nei panni di Reggie Mantle e Vanessa Morgan nei panni di Toni Topaz. Altri personaggi della serie includono i genitori dei personaggi principali: Luke Perry come Fred Andrews, Mädchen Amick come Alice Cooper, Marisol Nichols. Oltre a Mark Consuelos come Hermione e Hiram Lodge, e Skeet Ulrich come FP Jones.