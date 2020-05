Roger Deakins ha lanciato un podcast in compagnia del suo grande collaboratore James Deakins. Si tratta di un progetto che il duo aveva in cantiere da diverso tempo e che, complice anche il lockdown, è finalmente potuto partire. Ora tantissimi appassionati della settima arte potranno approfondire diversi aspetti del mondo del cinema in compagnia di grandi esperti del settore.

Roger Deakins ci insegna il cinema in un podcast

Roger Deakins, per chi non lo conoscesse, è uno dei più celebrati direttori della fotografia di Hollywood. Nella sua carriera ha lavorato a tantissimi titoli cult, da Il grande Lebowski e Fargo a Le ali della libertà, a Sid & Nancy a A Beautiful Mind. Ha accumulato un numero impressionante di Nomination all’Oscar (ben quindici!) nel corso di 25 anni per le sue opere. Solo recentemente ha ottenuto però il suo primo premio per Blade Runner 2049, seguito poco dopo da un’altra vittoria nell’ultima edizione grazie a 1917.

Nel corso del podcast (chiamato ovviamente Team Deakins) James e Roger Deakins hanno già affrontato diversi temi affascinanti del mondo del cinema. Aspetti che non ottengono spesso approfondimenti dedicati ma che al contrario meritano grande attenzione. Negli episodi già pubblicati si parla infatti della ricerca delle location, della composizione di un’inquadratura, dell’illuminazione e molto altro ancora.

Nei piani futuri è prevista la partecipazione di altri nomi importanti dal mondo della settima arte. Si va da un discorso sulla transizione al digitale in compagnia di Bev Wood al coinvolgimento del regista di Brooklyn e Il cardellino John Crowley. Arriverà anche un appuntamento con la partecipazione di George McKay, protagonista del recente successo di Deakins 1917.

Così James Deakins a Collider:

“Una volta che abbiamo iniziato a realizzare gli episodi è semplicemente cresciuto. Abbiamo così tante idee per le puntate ora e si stanno aggiungendo persone da tante aree differenti dell’arte. Ci troviamo a tornare a parlare spesso della natura collaborativa dell’ambiente cinematografico e questo ci fa venire voglia di tuffarci in tutte le aree del filmmaking“.

Il podcast di Roger Deakins è disponibile sul sito ufficiale.