Da oggi è in edicola il nuovo numero di Topolino 3363 con la storia “Zio Paperone e il Giro da capogiro” dedicata al Giro d’Italia. E dal 9 maggio le più belle storie sportive Disney saranno quotidianamente pubblicate su La Gazzetta dello Sport.

Topolino, un’avventura in 3 episodi

Lo sport e la passione per le due ruote arrivano su Topolino. In questa particolare stagione, praticamente ogni manifestazione sportiva è stata sospesa e rimandata. Così per la prima volta Topolino ha deciso di ospitare tra le sue pagine la gara ciclistica per eccellenza del nostro Paese. Il Giro d’Italia, dunque, si correrà tra le vignette di Topolino grazie a Zio Paperone e il Giro da capogiro, un’affascinante storia in 3 episodi che prende vita con un prologo speciale nel numero 3363, in edicola da oggi, mercoledì 6 maggio.

Scritta da Bruno Enna e disegnata da Marco Mazzarello, Zio Paperone e il Giro da capogiro segue lo stesso percorso della “carovana rosa”. Porterà dunque i Paperi (già in Italia per il tour sulle tracce di Raffaello, appena conclusosi nella storia Zio Paperone e la pietra dell’oltreblù) su e giù lungo l’Italia. La storia si svolge nelle stesse location dove la manifestazione ufficiale avrebbe dovuto svolgersi. Parte quindi dall’Ungheria dove, proprio in questi giorni, ci sarebbe dovuto essere lo start della corsa rosa. Tutti si fanno una sola domanda: perché Zio Paperone partecipa con il suo team alla gara? Un’occasione unica che ancora una volta conferma l’approccio narrativo sempre dinamico e ricco di creatività e fantasia del settimanale edito da Panini Comics.

Un viaggio in Italia su 2 ruote che ripercorre le tappe dell’edizione 2020 della corsa rosa

L’appuntamento sportivo con Topolino, inoltre, prosegue anche su La Gazzetta Dello Sport che, da sabato 9 maggio, ospiterà quotidianamente nelle sue pagine alcune delle storie Disney più belle dedicate a calcio, basket, volley e tanti altri sport. Un’occasione perfetta per gli amanti de La Gazzetta dello Sport e di Topolino, che adesso potranno riscoprire appassionanti storie che rendenderanno ancora più “colorata” la lettura.