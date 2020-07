Ross e Rachel erano in pausa? Parla David Schwimmer

Nel corso delle 10 stagioni di Friends c’è stato un episodio che ha diviso profondamente tutti i fan della serie. Molti si chiedono infatti se nella terza stagione Ross e Rachel fossero davvero in pausa. Ricordiamo infatti che il primo è finito tra le braccia di un’altra donna. Durante il Jimmy Fallon Show è arrivata la risposta di David Shwimmer che ha detto la sua sulla questione.

David Shwimmer dice la sua sulla questione

Per Shwimmer, Ross non ha infatti tradito Rachel, i due erano in pausa. Queste le sue parole: “Ovviamente ci sono due fazioni a riguardo. Ognuno crede in qualcosa. Le persone sono così appassionate su questa questione. Qualcuno pensa che fossero in pausa, altri invece lo negano”. Ma: “Per me erano chiaramente in pausa, ce lo dice il titolo stesso di quell’episodio della terza stagione: The One Where Ross And Rachel Take A Break”. Questo dibattito continuerà anche durante reunion che Shwimmer ha confermato. Dovrebbe essere prodotta a partire da agosto e si tratterà di una chiacchierata tra vecchi amici che sveleranno magari altri misteri.

Friends è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004; sono state realizzate in tutto dieci stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, i ragazzi Ross, Chandler e Joey, e le ragazze Rachel, Monica e Phoebe. La serie è stata prodotta dalla Bright/Kauffman/Crane Productions in collaborazione con la Warner Bros. Television.

Kauffman e Crane iniziarono a sviluppare la sitcom sotto il titolo di Insomnia Cafe tra il novembre e il dicembre 1993. Presentarono l’idea a Bright, e insieme la proposero alla NBC. Dopo molti lavori e cambiamenti sulla sceneggiatura, includendo anche un cambio del titolo in Friends Like Us, la serie venne presentata come Friends.