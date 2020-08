Ryan Reynolds pubblica la sua versione di Lanterna Verde

C’è un film della DC, considerato da molti poco riuscito, che potrebbe essere salvato solo da un nuovo taglio fatto da una mente visionaria. E ora è finalmente arrivato: il taglio di Lanterna Verde di Ryan Reynolds. Per creare il suo nuovo capolavoro, Reynolds ha ridotto il film di Lanterna Verde 2011 dal suo tempo di esecuzione effettivo di un’ora e 54 minuti, a soli 27 secondi. L’intera trama del film si sviluppa in circa quattro scene veloci. Il padre di Lanterna Verde è un pilota che muore, il figlio diventa un pilota, prende l’anello, batte Parallax e questa è praticamente tutta la trama. Per qualche ragione ignota, alla fine Tom Cruise interpreta Lanterna Verde. C’è anche una scena dopo i titoli di coda nel montaggio di Reynolds che vede Lanterna Verde incontrare la Justice League prima di volare via.

Here’s the secret Reynolds Cut of GL you all haven’t been waiting for. In order to make it as great as possible we made some judicious cuts. pic.twitter.com/B2tUelctr8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 4, 2020

L’attore molto deluso da Lanterna Verde

Ryan Reynolds non è molto contento di come siano andate le cose per Lanterna Verde di Martin Campbell. Invece di lanciare un nuovissimo franchise di supereroi e una nuova era per i film della DC Comics, lo show è stato travolto dalla critica e ha finito per essere un enorme flop. La buona notizia è che la carriera di Reynolds da allora si è ripresa, in gran parte grazie al successo di Deadpool e del suo sequel, ma a quanto pare l’attore continua a portare rancore verso il personaggio.

L’episodio più recente è arrivato a seguito della disponibilità di Lanterna Verde a un prezzo estremamente basso in digitale. Pur riconoscendo che il film è disponibile per meno di un dollaro, un fan di Ryan Reynolds lo ha contattato su Twitter per chiedergli se valesse la pena rivisitarlo. La risposta dell’attore è stata schietta: “Lascia perdere”.