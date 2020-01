Con l’uscita della serie Netflix Le Terrificanti avventure di Sabrina, molti si sono chiesti se lo show potesse legarsi in qualche modo all’universo di Riverdale. L’attrice Camila Mendes, che in Riverdale è Veronica Lodge, ha recentemente parlato con Kevin Smith del possibile crossover con Sabrina. Ebbene l’ipotesi è definitivamente tramontata. Queste le sue parole: ““No, non penso, perché è una serie di Netflix” ha spiegato la Mendes “Se facesse parte di CW credo che succederebbe, ma credo che ci sarà un crossover con Katy Keene, che sta per debuttare.“.

Roberto Aguire-Sacasa si era detto fiducioso

Il portale ComicBook.com in precedenza aveva parlato con lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa di un potenziale crossover. Dalle sue parole sembrava che questo fosse più che possibile. “Beh, onestamente, è divertente, sono un fan di tutto questo e adoro gli episodi di crossover”, aveva ammesso, rafforzando in seguito la sua tesi: “Se dovessimo mai farlo, dovrebbe essere più significativo di un espediente e rivelare davvero il personaggio e spingere davvero la storia in avanti. Penso assolutamente che ci sia un universo in cui ciò accade, ma vorresti che il tutto sia profondo e speciale”. Per poi concludere: “Ci sono tonnellate di easter eggs, allusioni ad altri personaggi di Archie in Sabrina e penso che sia un elemento davvero divertente. Ma no, hai ragione, dovrebbe essere più di un semplice espediente”.

Ricordiamo che le terrificanti avventure di Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina) è una serie televisiva statunitense di genere paranormale. Tratta dalla serie a fumetti con lo stesso nome e, inoltre, è ambientata nello stesso mondo di Riverdale. La prima parte è stata pubblicata il 26 ottobre 2018, seguiti dall’episodio speciale natalizio Un racconto di mezzo inverno il 5 dicembre dello stesso anno. La seconda parte è stata distribuita il 5 aprile 2019. Nel dicembre del 2018 la serie viene rinnovata per una terza e quarta parte di 8 episodi ognuna. La terza parte viene distribuita il 24 gennaio 2020.