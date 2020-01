Sabrina, nella stagione 4 echi di The Crown e H.P. Lovecraft?

Pochi giorni fa hanno fatto il loro debutto su Netflix i nuovi episodi di Le terrificanti avventure di Sabrina, ma considerata la tendenza al binge watching degli utenti della piattaforma, è già tempo di parlare della stagione 4. Sembra infatti che gli autori abbiano già in mente qualcosa per il futuro dello show. Le ispirazioni dichiarate al momento non potrebbero essere più lontane: The Crown e i lavori di H.P. Lovecraft. Fate attenzione prima di procedere nella lettura, perché potrebbero esserci SPOILER per la stagione recentemente pubblicata. Se invece l’avete già vista, siete al sicuro!

The Crown e Lovecraft tra le ispirazioni per Sabrina stagione 4

A parlare del futuro dello show è stato Roberto Aguirre-Sacasa, creatore di Le terrificanti avventure di Sabrina. Nel commentare ciò che attende la strega nella prossima stagione, ha rivelato alcuni succosi dettagli:

“Credo che una delle cose più divertenti nella parte quattro è che si sviluppa un po’ come una versione demoniaca di The Crown, con molti intrighi di palazzo e un sacco di giochi di potere tra Lucifero, Madam Satan/Lilith e Sabrina. Quindi esploreremo la cosa. Ma la lotta per il potere è soprattutto tra Lilith e Lucifero. E quella è un po’ la loro storia fin dall’inizio della serie, questo idea del potere conteso tra i due. E Sabrina sta nel mezzo e ora c’è anche il figlio mai nato di Satana“.

Ci sarà anche spazio per l’horror nella stagione 4 di Le terrificanti avventure di Sabrina. E con un grande maestro del genere a illuminare (o forse meglio dire oscurare?) la strada:

“Uno dei miei scrittori horror preferiti è H.P. Lovecraft e c’è sicuramente un’atmosfera alla H.P. Lovecraft nella parte quattro. Stiamo prendendo idee davvero primitive dell’horror e della paura e scaricandole su Sabrina, sugli Spellman e su Greendale. E Greendale diventa il campo di battaglia per questa guerra epica tra bene e male, tra horror e lucidità ed è grossa, è grandissima“.