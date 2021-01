Satellite Sam di Matt Fraction e Howard Chaykin torna per il secondo volume. Il fumetto dalle note noir torna a febbraio 2021 per saldaPress, continua a dipingere l’affresco della New York degli anni ’50 e del mondo segreto della nascita della TV.

Satellite Sam torna per il secondo volume

Siamo nella New York del 1951. Carlyle White viene trovato morto in uno squallido appartamento. Non è un uomo qualunque, è il creatore e conduttore del programma televisivo Satellite Sam. Il coroner dice che è semplicemente una morte accidentale, nessun motivo per indagare oltre. Ma dall’indagine della polizia emerge una situazione compromettente. Salgono alla luce pezzi frammentati di una vita segreta. Ricomporli è la nuova missione del figlio di White, Michael. Misteri, menzogne e vergogne sepolte nel passato del padre. Che portano il figlio a percorrere un cammino oscuro. Omicidi, torbido sesso e pericolose ossessioni.

Un noir a fumetti

Matt Fraction e Howard Chaykin hanno portato nel mondo dei fumetti un noir d’altri tempi, unico. Un affresco della nascita delle TV commerciali negli anni ’50, costellato di segreti. Perché come accade in TV, c’è un mondo diverso dietro l’immagine. E dove si fa di tutto per un momento di celebrità.

Il secondo volume di SATELLITE SAM (pagg. 144, cartonato, euro 19,90) arriva il 11 febbraio 2021. Opera dello sceneggiatore Matt Fraction e del veterano Howard Chaykin, ispirati dai noir di Raymond Chandler e James Ellroy. Geniale e seducente, questo noir si ispira ai libri e i film degli anni ’50. Ma sfrutta al massimo le capacità del medium fumettistico per raccontare la propria storia.

Non resta quindi che aspettare l'11 febbraio per leggere questo nuovo volume noir tutto d'un fiato. Trovate Satellite Sam vol.2 in libreria e fumetteria, oltre che sul sito saldapress.com.