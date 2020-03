Scontri tra il cast di Lost per il Coronavirus

Maggie Grace, attrice di Lost, è l’ultima celebrità a mettere in discussione i controversi commenti di Evangeline Lilly sul coronavirus. La star di Ant-Man and the Wasp era orgogliosa di come “stesse svolgendo la vita di sempre” portando i suoi figli a giocare in mezzo alla pandemia. Il post condiviso su Instagram dall’attrice ha scatenato commenti contrastanti. Tra questi quello di Maggie Grace che ha così scritto: “Ehi, ho letto il tuo post e lo trovo pertinente. Non c’è bisogno di andare nel panico, ma allo stesso tempo bisogna rispettare i più deboli, i soggetti immunocompromessi, le persone anziane”. Arriva poi l’attacco: “Certo, è un paese libero, ma che ne dici di scegliere di esercitare un po’ di quella meravigliosa libertà per avere un po’ di compassione, fidati della vasta scienza e non sopraffare il sistema sanitario”.

Maggie Grace ha continuato la sua disamina: “Nessun medico dovrebbe scegliere quali pazienti ricevono cure salvavita e quali pazienti vengono mandati a casa a morire”. L’attrice ha inoltre aggiunto: “Pensa a come queste piccole decisioni influenzano tuo padre e quelli della tua comunità mentre i ventilatori si esauriscono e mentre usi la tua influenza su un così vasto gruppo di altre persone. Lo dico con tutta umiltà, per favore ripensaci”.



Maggie Grace's response to Evangeline Lilly's instagram post 👀 pic.twitter.com/t09w4Bxgzw — LOST (@LOST_Daily) March 24, 2020

Anche Sophie Turner ha attaccato Evangeline Lilly

Grace non è l’unica stella che ha avuto qualcosa da dire sul post di Instagram. La star di Game of Thrones Sophie Turner ha pubblicato un video molto severo sull’argomento coronavirus. Queste le dichiarazioni. “Non siate dannatamente stupidi. State a casa. Anche se date più valore alla vostra libertà che alla vostra vita’”. Per poi aggiungere: “Non me ne frega niente della vostra libertà. Potreste infettare altre persone che vi circondano, persone vulnerabili. Perciò state a casa ragazzi. Non è figo, non è da adulti, e non è intelligente”.