Nuova serie a fumetti per Rorschach di Watchmen

DC presenta con orgoglio una nuova maxiserie di 12 numeri che debutta questo ottobre dedicata al personaggio Rorschach di Watchmen. A scriverla sarà Tom King, sceneggiatore di Batman. A disegnare la miniserie sarà invece Jorge Fornés, che ha già lavorato con King proprio sui fumetti di Batman. Tom King ha parlato del nuovo progetto, dichiarando che: “Si tratta di un lavoro con forte stampo politico, così come lo è stato il fumetto originale, e la serie TV di HBO”. Per poi sottolineare: “Si tratta di un lavoro di rabbia, perché siamo continuamente arrabbiati oggi. E dobbiamo fare qualcosa con questa rabbia. La serie si chiama Rorschach non tanto per il personaggio in sé, ma per il fatto che i protagonisti di Watchmen raccontano molto di noi stessi”.

La storia si collocherà 35 anni dopo il finale di Watchmen, facendo così da sequel alle vicende di Alan Moore e Dave Gibbons. Nella storia scritta da King, Rorschach ritornerà al fianco di un misterioso assassino. I due proveranno ad uccidere un politico schierato contro il presidente degli Stati Uniti Robert Redford. Gli eventi vedranno protagonista un detective che, indagando sull’identità e le motivazioni dei due killer, finirà per scoprire un’oscura cospirazione di invasioni aliene. Rorschach #1 di Tom King, Jorge Fornés, Dave Stewart e Clayton Cowles, uscirà il prossimo 13 ottobre negli USA e costerà $ 4.99.

La storia del personaggio

Rorschach, il cui vero nome è Walter Joseph Kovacs, è un personaggio dei fumetti, tra i protagonisti del fumetto Watchmen scritto da Alan Moore. È un giustiziere mascherato freddo, violento e solitario che si copre il volto con una maschera raffigurante le celeberrime macchie del test da cui prende il nome. Il sito web IGN ha inserito Rorschach alla sedicesima posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, dopo Sogno e prima di Barbara Gordon.