La serie Netflix su Magic: the Gathering potrebbe arrivare nel 2022

Hasbro ha fornito aggiornamenti sui prossimi progetti di intrattenimento di Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering. Durante una chiamata agli investitori, la divisione eOne di Hasbro ha confermato che il prossimo film live action di Dungeons & Dragons inizierà la produzione questa primavera. eOne ha inoltre confermato il cast principale del film, che include Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page e Justice Smith. E ancora ha rivelato che sono in sviluppo più prodotti TV di Dungeons & Dragons, con l’obiettivo di rilasciare la prima serie subito dopo il lancio del film di D&D nel 2022. Per Magic: The Gathering si parla del 2022.

Dungeons & Dragons dovrebbe uscire il 27 maggio 2022

Attualmente, l’uscita del film live action di Dungeons & Dragons è prevista per il 27 maggio 2022. eOne ha confermato di essere ancora a lavoro sulla serie animata Magic: The Gathering per Netflix con una data di uscita prevista nel 2022. Sembra dunque essere ottimista sulla creazione di franchise di intrattenimento attorno a Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering.

Magic: The Gathering tornerà nei negozi di fumetti locali in primavera. BOOM! Studios ha annunciato che pubblicherà una linea di nuovi fumetti di Magic: The Gathering, con la prima serie in uscita nell’aprile 2021. Sia D&D che Magic: The Gathering hanno oltre 40 milioni di giocatori e hanno avuto anni immensamente redditizi nel 2019 e nel 2020. Entrambi i franchise di giochi sono visti anche come centrali per la crescita digitale di Hasbro, con più videogiochi digitali in fase di sviluppo.

Un’altra importante novità è arrivata un mese fa dai piani per costruire una nuova linea di prodotti Magic: The Gathering chiamata “Universes Beyond”, che vedrà Magic: The Gathering collaborare con vari altri franchise. Oltre a Dungeons & Dragons, la linea Universes Beyond includerà anche personaggi e concetti di Warhammer 40,000 e Il Signore degli Anelli.